Debutta il Summer Park Giochi e musica per tutti Venerdì taglio del nastro

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con il debutto del Summer Park Desenzano, l’evento più atteso della stagione gardesana. Venerdì 4 luglio alle 20 si accenderanno luci, musica e divertimento alla 51^ edizione di questo fantastico parco giochi e musica per tutti. Con Orso Benny e Radio Studio Più, la serata promette di essere un’occasione speciale per grandi e piccini: non mancare!

Si accendono le luci del divertimento con il Summer Park Desenzano. Il 4 luglio alle 20 torna l’evento ormai atteso dell’estate gardesana, alla sua 51esima edizione. Ad accogliere i visitatori nella storica sede in località Monte Mario, alle porte di Desenzano e a due passi dal casello autostradale, ci sarà la mascotte Orso Benny, simbolo del parco, alto ben 8 metri, insieme a Radio Studio Più che animerà la serata con il format ‘Party on the Road’. Ospite speciale: la mascotte di Stitch, direttamente dal film del momento. Il taglio del nastro si svolgerà alla presenza delle autorità locali e lombarde, dando ufficialmente il via a oltre sette settimane di giochi, attrazioni, musica e inclusività in un’area di 20mila mq senza barriere architettoniche e a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Debutta il Summer Park. Giochi e musica per tutti. Venerdì taglio del nastro

