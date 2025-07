Rombano i motori per il rally Coppa Città di Lucca | domani l’apertura delle iscrizioni

Preparativi in corso per la 60esima Coppa Città di Lucca, un evento imperdibile nel panorama rally italiano! Domani si apriranno le iscrizioni, dando il via a due giorni di pura adrenalina tra percorsi tecnici e il fascino storico delle Mura cittadine. L’appuntamento, valido per la Coppa Rally di Zona 7, promette emozioni e sfide memorabili: non perdete questa occasione di vivere il motorsport nella sua forma più appassionante.

LUCCA – L’Automobile Club Lucca ha svelato le linee della 60esima Coppa Città di Lucca, appuntamento in programma sabato 2 e domenica 3 agosto e valido per la Coppa Rally di Zona 7. L’ente automobilistico provinciale – organizzatore dell’evento con il supporto operativo di New Lucca Corse – ha ufficializzato i contenuti di un format accattivante, abbinando ad un percorso di elevata caratura tecnica la bellezza della città, con le Mura cittadine a fare da cornice ed il coinvolgimento del territorio attraverso eventi collaterali. Una cornice d’effetto, una prova spettacolo appositamente proposta per coinvolgere in totale sicurezza il maggior numero possibile di appassionati ed uno sguardo a trecentosessanta gradi verso il motorsport: elementi che stanno garantendo all’evento grande fermento ed appeal, con gli interpreti del panorama storico coinvolti nell’agonismo del primo Rally dello Zoccolo, confronto che troverà espressione “in coda” a quello moderno ma che – grazie ad una specifica programmazione – garantirà ai suoi protagonisti l’arrivo sulle Mura ben prima delle vetture moderne, garantendo la massima visibilità ed una adeguata cornice di pubblico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

