Per ottanta società e associazioni sportive ecco 330mila euro

Un investimento significativo per il mondo dello sport a Ferrara: 330mila euro distribuiti tra 80 società, associazioni e enti di promozione sportiva, paralimpica e sociale. Dopo aver ricevuto oltre 170 proposte, il Comune sostiene con entusiasmo iniziative che rafforzano il tessuto sportivo locale, con particolare attenzione al Ferrara Sport Festival. Questa grande partecipazione testimonia la passione e l’impegno della comunità, rendendo il 2024 un anno all’insegna dello sport e dell’aggregazione.

Saranno 80 le realtà del territorio, tra società, associazioni ed enti di promozione sportiva o paralimpica o sociale, che beneficeranno dei 330mila euro di contributi a fondo perduto messi in campo dal Comune di Ferrara a favore delle attività e degli eventi sportivi da realizzarsi nell’anno. Delle 171 proposte arrivate, 57 - circa un terzo del totale - sono riferite a iniziative che avranno attinenza con il Ferrara Sport Festival, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre prossimi. Aperti lo scorso marzo e chiuse lo scorso 5 maggio, i bandi erano due: il primo prevedeva l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni sportive del territorio a sostegno di progetti realizzati o da realizzarsi nell’anno, mentre il secondo invece la concessione di contributi a favore di soggetti sportivi che organizzano manifestazioni sportive sul territorio della città di Ferrara, realizzate o da realizzarsi sempre nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per ottanta società e associazioni sportive ecco 330mila euro

