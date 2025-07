Trump ha annunciato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza

In un annuncio che ha fatto il giro del mondo, Donald Trump rivela che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza. Dopo incontri intensi con rappresentanti israeliani, l’ex presidente sottolinea come questa pausa possa aprire la strada a sforzi concertati per risollevare la regione e porre fine a un conflitto che dura da troppo tempo. La pace potrebbe finalmente essere a portata di mano, ma cosa riserverà il futuro?

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. "I miei rappresentanti hanno avuto oggi (martedì) un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra", lo annuncia Trump su Truth. " Qatarioti ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno questa proposta finale " ad Hamas. "Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perchĂ© la situazione non migliorerĂ , ma peggiorerà ", ha concluso il presidente americano.

