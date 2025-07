Ora si va verso lo stop al lavoro nelle ore più calde

Con l’arrivo delle temperature più elevate, la Regione Marche si prepara a tutela dei lavoratori all'aperto, adottando misure che limitino le attività nelle ore più calde. Dopo un incontro imminente, si prospetta un provvedimento analogo a quello dello scorso anno, volto a garantire sicurezza e benessere degli operai. La priorità è proteggere chi lavora sotto il sole per prevenire rischi e incidenti, dimostrando attenzione concreta verso la salute di tutti.

Stop a determinati lavori negli orari più a rischio a causa del caldo, la Regione verso un adeguamento: "Giovedì ci sarà un incontro che avrà come conseguenza un provvedimento simile a quello dello scorso anno. Dovrò tutelare i lavoratori nelle ore più calde, soprattutto quelli che lavorano all’aperto e che mettono a rischio la loro incolumità". Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, a margine del Consiglio regionale di ieri mattina. Acquaroli ha parlato dell’incontro tra Regione, sindacati e associazioni dei datori di lavoro per replicare lo stop al lavoro: "Vogliamo dare una risposta per la sicurezza – ha aggiunto il presidente – e creare un meccanismo che adotti un approccio sistematico rispetto a questa esigenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ora si va verso lo stop al lavoro nelle ore più calde

