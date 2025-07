Anche Seregno in trincea I quartieri si risvegliano | Le ruspe arrivano davvero

che cosa comporterà per la vita quotidiana, sta finalmente emergendo con forza. I quartieri di Seregno si risvegliano e chiedono chiarezza al sindaco Alberto Rossi, mentre le ruspe avanzano sul cantiere della Pedemontana. È il momento di fare luce su un futuro che riguarda tutti, perché solo con trasparenza e confronto si possono costruire soluzioni condivise, evitando che l’incertezza diventi un peso troppo grande da sopportare.

Il cantiere per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana avanza. E i comitati di quartiere ora chiedono risposte al sindaco Alberto Rossi per avere certezze sull’impatto che l’infrastruttura avrà sul territorio. Un tema che a lungo tempo è rimasto nel cassetto, anche a causa della situazione di incertezza che a lungo ha accompagnato la vicenda Pedemontana. Il dubbio, legittimo, di chi non sapeva se l’autostrada da queste parti sarebbe mai effettivamente arrivata, ha portato a rimandare nel tempo ogni confronto. Del resto maggiori erano le incertezze, più difficile era anche avere risposte. Ora i lavori sono effettivamente in corso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it