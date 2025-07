Conti prosciugati in posta tre condanne per riciclaggio e un’assoluzione

Un caso di conto prosciugati in posta ha scosso Bergamo, portando a tre condanne e un’assoluzione per riciclaggio. La sentenza ha evidenziato la lotta contro il denaro illecito, con pene che variano dai due ai sei anni di reclusione. La vicenda lascia spazio a riflessioni sulla giustizia e sulla prevenzione di attività illecite, sottolineando l’importanza di vigilare su sistemi finanziari e transazioni sospette.

Bergamo. Si è concluso con tre condanne e un’assoluzione il processo a carico di 4 imputati accusati di riciclaggio. F.M.A., calabrese di 57 anni, è stato condannato a 6 anni di reclusione con la recidiva, che è invece stata esclusa per E.C., calabrese di 62 anni, condannato a 5 anni mentre per F.I., 64 anni, è stata comminata una pena di 2 anni e 3 mesi. Assolta V.Z.L.T., ivoriana di 53 anni. Per quest’ultima e per il 57enne la procura aveva chiesto l’assoluzione. Tutto nasce nell’estate 2019, quando emerge che due conti correnti di anziani clienti di Poste Italiane sono stati praticamente svuotati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Conti prosciugati in posta, tre condanne per riciclaggio e un’assoluzione

