Colpo Luxury Living Torna l’intesa con Fendi

Colpo di scena nel mondo del lusso: Luxury Living Group e Fendi rilanciano insieme la linea Fendi Casa, un’alleanza che promette di ridefinire il concetto di eleganza e raffinatezza negli arredi di alta gamma. Dal mese scorso, questa collaborazione esclusiva garantisce una produzione e distribuzione mondiale impeccabile, grazie all’acquisizione strategica di Ffd. Un’operazione che segna un nuovo capitolo nel settore luxury, consolidando la posizione di entrambi i marchi come punti di riferimento internazionale.

Luxury Living Group e Fendi hanno annunciato ieri di aver raggiunto un accordo per cui, a partire da questo mese, gli articoli di arredo e gli accessori home a marchio Fendi Casa verranno prodotti e distribuiti a livello mondiale da Luxury Living Group. L’operazione si è perfezionata attraverso l’acquisizione da parte di Luxury Living Group del 100% di Ffd (Fashion furniture design), società che detiene la licenza home del marchio Fendi Casa. Luxury Living Group si occupa della creazione, produzione e distribuzione di marchi del lusso nel settore dell’arredo e illuminazione. Fondata negli anni ’80 dall’imprenditore forlivese Alberto Vignatelli, scomparso nel 2017, la società conta oggi su 300 addetti largamente impiegati nei siti produttivi di Forlì, ha la propria sede nel prestigioso Palazzo Orsi Mangelli in corso Diaz e opera in 12 negozi nel mondo gestiti direttamente insieme a una rete di oltre 300 distributori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it