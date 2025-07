Kate Middleton coinvolta nello scandalo degli incontri da 23mila euro

Kate Middleton, la raffinata e amatissima Principessa del Galles, si trova al centro di uno scandalo che sta scuotendo l’aristocrazia britannica. Coinvolta involontariamente negli incontri privati a pagamento, la duchessa ha visto la sua immagine messa sotto una luce nuova. Mentre il ritorno a Wimbledon si avvicina, il suo ruolo di figura pubblica e di esempio da seguire si intreccia con questa intricata vicenda, lasciando tutti in attesa di chiarimenti e della verità.

Kate Middleton e William sono stati coinvolti loro malgrado nello scandalo degli incontri privati a 27.362 dollari, circa 23mila euro l'uno. È persino intervenuto Kensington Palace per fare chiarezza, dichiarando la totale estraneità alla truffa. Kate Middleton, lo scandalo degli incontri privati. Mentre si attende con trepidazione il ritorno in pubblico di Kate Middleton a Wimbledon, la Principessa del Galles è al centro di uno scandalo dove lei e William sono le vittime indirette. Non si tratta di protocolli infranti o di look sbagliati, la questione è molto più grave e appare come una vera e propria truffa.

