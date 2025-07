Tredozio finalmente la biblioteca Stasera incontro con Maria Pia Timo

Tredozio torna a risplendere grazie alla rinascita della sua biblioteca, un simbolo di resilienza e cultura. Dopo le devastanti alluvioni e il terremoto del 2023, il Comune ha deciso di ricostruire uno spazio dedicato alla conoscenza e all'incontro. Questa sera, durante l'incontro con Maria Pia Timo, scopriremo insieme i progetti e le speranze che animano questa rinascita. La biblioteca tornerà presto a essere cuore pulsante della comunità , un luogo dove...

Dopo le alluvioni e le frane del maggio 2023, il 18 settembre dello stesso anno un terremoto di magnitudo 4.9 colpì una vasta area dell' Appennino tosco-romagnolo, causando ingenti danni sia agli edifici pubblici sia a quelli privati. Tra gli edifici resi inagibili a Tredozio, la biblioteca non è più tornata in funzione, e per questo il Comune intende allestire un nuovo spazio destinato ad ospitare una raccolta libraria ed eventi legati alla cultura, quali presentazioni libri, gruppi di lettura, proiezioni. A giugno la Bottega Bertaccini di Faenza ha lanciato una campagna di donazione e raccolta di libri per la Biblioteca di Tredozio, "convinti che anche attraverso i libri un paese possa riprendersi, con la lettura e la socialità possiamo evitare che diventi un borgo fantasma".

