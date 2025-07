Tibet | attuale Dalai Lama annuncia che non sarà l’ultimo

Il Dalai Lama ha sorpreso il mondo con una rivelazione: l’istituzione buddista tibetana continuerà anche dopo la sua scomparsa. In un messaggio pronunciato in vista del suo 90° compleanno, ha chiarito che non sarà l’ultimo a ricoprire questa storica funzione, sfatando così anni di incertezze e speculazioni. Un gesto che rinnova la speranza e il legame tra il Tibet e il mondo, segnando una nuova era di continuità e spiritualità.

Dharamshala (India), 2 lug. (LaPresseAP) – L’istituzione buddista tibetana del Dalai Lama continuerà dopo la morte dell’attuale Dalai Lama. Lo ha annunciato lui stesso in una dichiarazione registrata nelle preghiere in vista del suo 90esimo compleanno, che ricorre domenica, ponendo fine ad anni di speculazioni che erano iniziate quando aveva indicato che avrebbe potuto essere l’ultima persona a ricoprire il ruolo di Dalai Lama. “L’istituzione del Dalai Lama continuerà” e la ricerca del futuro Dalai Lama dovrà essere condotta “in accordo con la tradizione del passato”, ha dichiarato l’attuale guida spirituale del buddhismo tibetano, Tenzin Gyatso, 14esimo Dalai Lama e Nobel per la Pace nel 1989. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tibet: attuale Dalai Lama annuncia che non sarà l’ultimo

In questa notizia si parla di: dalai - lama - attuale - tibet

Firenze, Richard Gere collegato in diretta per il film sul Dalai Lama - A Firenze, il 25 maggio, Richard Gere sarà collegato in diretta per commentare l’anteprima del film "Dalai Lama: la saggezza della felicità" al Giunti Odeon.

La voce del Tibet compie 90 anni: il Dalai Lama e il destino della sua eredità Vai su X

Sua Santità il Dalai Lama parteciperà a un programma pubblico in onore del suo 90° compleanno secondo il calendario lunare tibetano (5° giorno del 5°... Vai su Facebook

Il Dalai Lama compie 90' anni e presto annuncerà il successore; Il Dalai Lama compie 90 anni e avvia confronto interno sulla successione; Un Dalai Lama, due Dalai Lama.

Dalai Lama, 'dopo la mia morte sarà nominato un successore' - Il Dalai Lama ha confermato che alla sua morte verrà nominato un successore per garantire la continuità del suo ruolo di guida spirituale della comunità tibetana. Come scrive ansa.it

Il Dalai Lama benedice i fedeli: tra loro anche Richard Gere. Il 6 luglio compirà 90 anni - In un discorso rivolto a tutti i fedeli, la guida spirituale dei buddisti annuncerà i criteri per la sua successione. Riporta lastampa.it