Grande caldo ed eventi estremi il meteorologo | Segni del cambiamento climatico

Il grande caldo e gli eventi estremi sono ormai segnali evidenti del cambiamento climatico. Le temperature record, le ondate di calore e le alluvioni improvvise ci ricordano che l’ambiente sta mutando rapidamente. È fondamentale prenderne coscienza e agire concretamente per proteggere il nostro pianeta e il nostro futuro. Solo attraverso azioni consapevoli possiamo sperare di mitigare questi fenomeni e garantire un domani più sicuro e sostenibile.

Stiamo vivendo giornate bollenti. In Italia e in tanti altri Paesi europei si stanno registrando temperature superiori alle medie del periodo con ondate di calore su molte regioni. Parallelamente, lunedì 30 giugno, il maltempo si è abbattuto su Bardonecchia, nel Torinese, dove è esondato il Rio Frejus e un uomo di 70 anni è morto, travolto dal fango e dall’acqua dopo essere sceso dal suo furgone. Il grande caldo ed eventi estremi come questo hanno a che fare con il cambiamento climatico? Abbiamo intervistato Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo, chiedendogli un parere sulle ragioni che portano a questi fenomeni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it