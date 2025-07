Sos dei cittadini | | No all’antenna vicino ai bimbi

I cittadini di via Gagarin si mobilitano con forza contro la proposta di installare un’antenna per la telefonia mobile nei pressi di un complesso residenziale e di un oratorio. Con preoccupazioni legittime sulla salute dei bambini e della comunità, si sollevano voci di allarme, chiedendo maggiore trasparenza e tutela. La loro battaglia rappresenta un grido di difesa per un ambiente più sicuro e sano per tutti.

Cittadini in allerta per la futura posa di un’antenna per la telefonia mobile in via Gagarin, in un’area comunale poco distante da un complesso residenziale e un oratorio. Il Comune ha intenzione di cedere il terreno alla società Iliad, a fronte di un canone di affitto di 12mila euro all’anno, per 9 anni. Come spesso avviene in questi casi, i residenti dei palazzi vicini temono gli eventuali effetti del campo elettromagnetico sulla salute e la svalutazione degli immobili. "Il timore è che l’antenna venga installata approfittando dell’esodo estivo, con un blitz agostano, e che ci si ritrovi davanti al fatto compiuto", dice il rappresentante della lista civica Paullo Nuova, Giancarlo Broglia (nella foto), che sul tema ha predisposto un’interrogazione consiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos dei cittadini:: "No all’antenna vicino ai bimbi"

In questa notizia si parla di: antenna - cittadini - vicino - bimbi

Antenna di via Sicilia, il Comune ricorre al Consiglio di Stato: "Dalla parte dei cittadini" - Il Comune di Arezzo non si arrende: dopo il diniego del TAR sulla nuova antenna di via Sicilia, ora punta al Consiglio di Stato, schierandosi dalla parte dei cittadini.

Sta arrivando “La Notte Bianca dei Bimbi”! Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, pensata per i più piccoli… ma anche per i grandi! ? 28 Giugno 2025, dalle 18:30 Ingresso Gratuito Il nostro Corso Reginna, zona Palazzo Mezzacapo si tra Vai su Facebook

Sos dei cittadini:: No all’antenna vicino ai bimbi; Antenna 5G, la protesta dei cittadini: «Preoccupati per i bimbi»; L’antenna che divide. Cittadini infuriati: Ci sono le scuole. Non sia attivata.

Sos dei cittadini:: "No all’antenna vicino ai bimbi" - Cittadini in allerta per la futura posa di un’antenna per la telefonia mobile in via Gagarin, in un’area comunale ... ilgiorno.it scrive

Castiglioncello, l'antenna 5G vicino al parco dei bambini: la risposta del Comune ai cittadini - MSN - Non mollano i cittadini – tra residenti e proprietari di seconde case – che si sono visti spuntare da un giorno all’altro un’antenna di telefonia mobile vicino alle ... Si legge su msn.com