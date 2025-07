Gyokeres Juve si allontana definitivamente da Torino! È pronto al trasferimento in quel top club | le ultimissime

Gyokeres, brillante attaccante dello Sporting CP, si avvicina ormai al grande salto in Premier League, con l'Arsenal pronto ad accoglierlo. La notizia scuote il mercato: dopo aver brillato in Portogallo, il giovane svedese è destinato a compiere il passaggio in uno dei club più ambiziosi d'Europa. La trattativa sembra ormai conclusa e il suo addio alla Juventus si fa sempre più probabile. Il futuro di Gyokeres si disegna ora tra le fila dei Gunners.

Gyokeres Juve, si allontana definitivamente da Torino: gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting CP, sta per compiere il grande salto in Premier League. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Gyokeres ha raggiunto un accordo di massima con l’ Arsenal per un contratto che lo legherà al club londinese fino al 2030. Il trasferimento sembra ormai imminente, con i dettagli finali dell’affare che stanno venendo sistemati in queste ore. Il giocatore, che ha brillato con la maglia dello Sporting CP, è pronto a fare il salto di qualità in una delle leghe più competitive d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, si allontana definitivamente da Torino! È pronto al trasferimento in quel top club: le ultimissime

In questa notizia si parla di: gyokeres - juve - allontana - definitivamente

Gyokeres Juve: altro gol da extraterrestre e Sporting campione di Portogallo! Futuro definito per l’attaccante accostato ai bianconeri – VIDEO - Ryogoku Juve continua a sorprendere: Gyokeres, leave da extraterrestre, segna ancora, consolidando il suo status di campione e accostato ai bianconeri.

Chiesa allontana definitivamente il Napoli: Non mi muovo da Liverpool, è incredibile....

Gyokeres, ora la Juventus ci crede: la minaccia del bomber allo Sporting un favore a Comolli - Gli agenti di Gyokeres hanno informato lo Sporting che l’attaccante potrebbe non presentarsi in ritiro: un assist alla Juventus ... Riporta sport.virgilio.it

Juventus, ci sono novità su Gyokeres - Importanti aggiornamenti sul futuro di Viktor Gyokeres, uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. Secondo ilbianconero.com