La Martesana colpita dai black out | Il problema va risolto alla radice

La Martesana è stata colpita da blackout prolungati, causando disagi crescenti e mettendo a dura prova la pazienza dei residenti. Le interruzioni di corrente, che si sono protratte fino a 15 ore, rendono evidente la necessità di intervenire alla radice di un problema che mina la quotidianità di migliaia di persone. È ora di affrontare seriamente questa emergenza e trovare soluzioni durature per restituire sicurezza e tranquillità alla comunità.

"Al caldo, di notte, con la spesa in frigo che va a male e il telefono muto". Quindici ore di blackout, da lunedì sera a martedì a mezzogiorno a Seggiano, frazione di Pioltello, altre cinque a Vimodrone. I sindaci della Martesana si fanno carico del problema legato a "continui cali di tensione o scomparsa della corrente prolungata". Nei giorni scorsi hanno scritto a Duereti, gestore però solo da sei mesi, perché prima c’era Enel. "La gente si arrabbia, negozi e aziende sono in difficoltà, sul territorio ci sono anche ospedali e case di riposo: il problema va risolto alla radice – dice Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Martesana colpita dai black out: "Il problema va risolto alla radice"

