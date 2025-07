Poesia film Disney e karaoke leggerissimo nel cartellone del Tittoni

Da qui al weekend, il cartellone del Tittoni si trasformerà in un palcoscenico di magia e allegria, tra musica, poesia e convivialità. Preparati a vivere momenti indimenticabili: dalle reinterpretazioni rock delle celebri canzoni Disney alle serate di karaoke sotto le stelle, passando per reading poetici e dialoghi coinvolgenti con uno dei più stimati scrittori italiani. Un appuntamento imperdibile che unisce divertimento, cultura e comunità, creando un’esperienza unica per tutti.

Le canzoni dei film Disney rilette in chiave rock e pop-punk, i tormentoni e le hit estive su cui scatenarsi e ballare in una grande festa sotto le stelle, il karaoke e una serata a cavallo tra reading poetico e dialogo con i lettori, in cui uno dei più noti poeti e scrittori italiani, dal forte impegno civile, offrirà la parola come strumento per ricostruire una comunità tra le persone. Sono gli appuntamenti che animeranno da qui al weekend il Parco Tittoni. Oggi alle 21.30 sul palco di Desio salirà il poeta Franco Arminio con il suo spettacolo “ La cura dello sguardo “: partendo dalla crisi del senso di comunità registrato percorrendo l’Italia palmo a palmo, Arminio illuminerà il presente con la sua poesia, tra visioni e orazioni civili, che pongono domande e pretendono risposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Poesia, film Disney e karaoke leggerissimo nel cartellone del Tittoni

