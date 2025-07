Fontescodella cambia volto Fonte parco e poi un museo | Valorizziamo angoli della città

Domani a Fontescodella si celebra un importante momento di rinnovamento: l'inaugurazione del nuovo parco di fonte Santa Maria Maddalena, arricchito da un innovativo museo ipogeo di 900 metri quadrati. I lavori in corso nelle fonti di Fonte Agliana e Fonte Mercato testimoniano l'impegno nel valorizzare gli angoli piĂą suggestivi della cittĂ , conservando la storia e potenziando il patrimonio culturale locale. Un passo avanti per riscoprire e condividere le nostre radici.

"Domani inauguriamo il parco di fonte Santa Maria Maddalena a Fontescodella, dove è stata rinnovata l’illuminazione e si sta mettendo in piedi un museo ipogeo di 900 metri quadrati. I lavori a fonte Agliana e a fonte Mercato procedono". L’assessore all’urbanistica, Silvano Iommi, fa il punto sulle operazioni di restauro delle fonti cittadine, che "sono testimonianze storiche, manufatti di antica origine che però gettano ancora acque in quantitĂ importante. Saranno usate per irrigare i giardini e pulire le strade. A Santa Maria Maddalena la fonte raccoglie fino a 20mila litri al giorno e, comunque, tutte sono chiavi d’accesso al paesaggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fontescodella cambia volto. Fonte, parco e poi un museo: "Valorizziamo angoli della cittĂ "

