Centri estivi nuovi voucher | Un aiuto alle famiglie con bambini e ragazzi

Ferrara si impegna a rendere l’estate dei più giovani più accessibile e serena con nuovi voucher dedicati ai centri estivi. Questi strumenti, approvati dalla Giunta comunale, rappresentano un concreto aiuto alle famiglie, integrando i fondi regionali e garantendo opportunità di crescita e socializzazione per bambini e ragazzi. Un passo importante verso un’educazione inclusiva e sostenibile per tutte le famiglie ferraresi.

Nuovi voucher messi a disposizione dal Comune per rispondere alle richieste in più non coperte dai voucher regionali per frequentare i centri estivi. La Giunta comunale di Ferrara ha approvato oggi, le nuove misure di agevolazione per le famiglie, confermando il proprio impegno verso la valorizzazione e l’accessibilità a tutti dei servizi educativi per l’infanzia. Queste misure, mirano infatti a sostenere le famiglie nella fruizione dei centri estivi per la fascia 3-13 anni, e fino ai 17 anni per i ragazzi con disabilità certificata con legge 1041992. "Con questa nuova agevolazione, Ferrara si conferma una città attenta alle esigenze delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi, nuovi voucher: "Un aiuto alle famiglie con bambini e ragazzi"

In questa notizia si parla di: centri - estivi - voucher - famiglie

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Centri estivi, aiuti alle famiglie: dal Comune al via l'emissione di nuovi voucher https://ift.tt/n3m8HOc https://ift.tt/VJ8o7dG Vai su X

Regione Liguria ha pubblicato l'avviso pubblico "Voucher Centri Estivi 2025". Il bando è stato finanziato con uno stanziamento di 2 milioni di euro: permetterà alle famiglie liguri di beneficiare, al termine dell’estate, di un contributo economico retroattivo per le s Vai su Facebook

Centri estivi, nuovi voucher: Un aiuto alle famiglie con bambini e ragazzi; Centri estivi, aiuti alle famiglie: dal Comune al via l'emissione di nuovi voucher; Meldola, il Comune garantirà il voucher centro estivo a oltre 200 famiglie.

Centri estivi, pubblicato il voucher per le famiglie - L'importo del contributo settimanale varia in base allo status economico del nucleo familiare: fino a 90 euro a settimana per ciascun figlio per un Isee fino a 15 mila euro ... Da rainews.it

Centri estivi, pubblicato il bando regionale a sostegno delle famiglie Liguri. Presidente Bucci: “Rinnovata una misura di grande successo” - Con il nuovo avviso pubblico "Voucher Centri Estivi 2025", finanziato con uno stanziamento di 2 milioni di euro, le famiglie liguri potranno beneficiare di un contributo economico retroattivo per le s ... Da msn.com