In Inter-Fluminense Chivu prova gli esterni a piede invertito

In Inter-Fluminense, Chivu ha sfidato le convenzioni provando un'inedita tattica con gli esterni a piede invertito, nel tentativo di ribaltare il risultato. Nonostante le scelte conservative, il tecnico ha cercato soluzioni innovative per scuotere la squadra negli ultimi minuti, dimostrando che la volontà di sorprendere può fare la differenza. Questa strategia apre nuovi orizzonti e stimola la curiosità dei tifosi, che ora attendono di vedere se questa novità darà i suoi frutti.

In Inter-Fluminense Chivu ha cercato di ribaltare il risultato anche con una novitĂ tattica: il modulo con gli esterni a piede invertito. RICERCA DI SOLUZIONI – Per quanto le scelte dei titolari di Chivu in Inter-Fluminense siano state conservative, per cercare una svolta nei minuti finali il tecnico ha attinto dalla panchina e cercato novitĂ . Non solo in termini di uomini, ma anche tattiche. Con un tentativo inedito: un modulo con gli esterni a piede invertito. UOMINI DI FASCIA – La prima chiave per arrivare a questa novitĂ sono stati i cambi. Chivu nel corso della gara ha mandato in campo Luis Henrique e Valentin Carboni per cercare nuovi spunti.

Il Mondiale per Club dell'Inter finisce agli ottavi di finale. Contro il Fluminense la squadra di Chivu esce sconfitta 2-0: decisivi i gol di Cano al 3' – che sfrutta una disattenzione della difesa nerazzurra - e di Hércules in pieno recupero. L'inter può recriminare per

Pagelle Inter-Fluminense, giudizi divisi dopo il flop: Asllani e Luis Henrique nel mirino. Chivu bocciato, ma una sua idea ha funzionato

Inter-Fluminense, Chivu: "Sfogo Lautaro? Ci sta ma non buttiamo benzina sul fuoco" - L'allenatore dell'Inter prova ad analizzare lucidamente la sconfitta contro il Fluminense e prova a non alimentare polemiche: "Lautaro?