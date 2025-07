Nelle Marche? Noi ci siamo | Anche Rimini è all’altezza

Le Marche si fanno avanti: anche Rimini si unisce al desiderio di portare il Festival di Sanremo tra le loro terre, mettendo in campo entusiasmo e idee innovative. Il presidente Acquaroli non nasconde la volontà di rilanciare questa tradizione, mentre la Rai valuta attentamente le proprie mosse. Tra voci di cambiamenti e nuove opportunità , il futuro della kermesse si rivela ancora avvolto da mistero, ma una cosa è certa: il fascino di Sanremo continua a catturare l’attenzione di tutta Italia.

Sanremo è Sanremo. E allora "cercheremo di fare qualcosa cosa per portare qui il Festival", assicura il presidente delle Marche Francesco Acquaroli. Le voci sul futuro della kermesse canora impazzano come un tormentone estivo. E la Rai, l’unica a presentare un’offerta al bando del Comune di Sanremo per organizzare il festival nei prossimi tre anni, si starebbe guardando intorno. I dirigenti Rai non escluderebbero l’ipotesi di un festival itinerante a partire dal 2027. E tra le cittĂ papabili per ospitare il piĂą longevo festival della canzone ci sarebbero anche Senigalla, Rimini, Viareggio, Sorrento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it