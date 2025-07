Quando gioca Sinner contro Vukic a Wimbledon data e orario del prossimo incontro

Preparatevi a un emozionante duello sul prato di Wimbledon! Il talento italiano Jannik Sinner affronterà Vukic nel secondo turno, giovedì 3 luglio. Un match imperdibile che si preannuncia ricco di suspense e adrenalina, probabilmente sul prestigioso campo centrale. Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità, orario e dettagli su questa sfida da non perdere. La partita promette spettacolo: che vinca il più forte!

Jannik Sinner tornerà in campo a Wimbledon per il match di secondo turno giovedì 3 luglio, lo farà contro Vukic. Tutto quello che c’è da sapere sul match in programma probabilmente sul campo centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

