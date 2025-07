Il marrone va in vacanza | 5 modi per abbinarlo in estate

Il marrone è pronto a conquistare l’estate 2025 con eleganza e versatilità, svelando cinque modi chic per abbinarlo senza rinunciare alla freschezza. Dimenticate le idee autunnali: questa stagione il marrone diventa protagonista in tonalità leggere e naturali, perfette per valorizzare l’abbronzatura e arricchire il look. Vuoi scoprire come fare? Ecco i segreti per un’estate all’insegna del marrone sofisticato e senza peso.

Intramontabile come il nero, ma con un’eleganza più calda e inaspettata: il marrone si fa largo nel guardaroba dell’estate 2025 con una nuova veste. Dimenticate le associazioni autunnali: questa stagione lo vuole protagonista in tonalità leggere e naturali, dal caramello al cioccolato, dal terracotta al beige caldo. Capace di esaltare l’abbronzatura e aggiungere profondità anche ai look più essenziali. Ma come abbinarlo senza appesantire lamise? Il segreto sta nei contrasti: materici e cromatici. Dalle passerelle ai look di street style, il marrone si riscopre fresco, sofisticato e sorprendentemente versatile. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il marrone va in vacanza: 5 modi per abbinarlo in estate

In questa notizia si parla di: marrone - estate - vacanza - modi

Le vacanze di Emma Marrone: dà il via all’estate tra bikini bandana e abiti trasparenti - Emma Marrone accende l’estate con stile, tra spiagge e serate glamour a Napoli. Dal bikini-bandana della mattina alle trasparenze seducenti della sera, la cantante dimostra che il look estivo è un mix di eleganza e audacia.

Marrone estate 2025: i migliori colori con cui abbinarlo, dalle passerelle al guardaroba; Annalisa in costume, dà il via all’estate col trikini ad anello giallo sole.

Le vacanze di Emma Marrone: dà il via all’estate tra bikini bandana e abiti trasparenti - Emma Marrone ha dato il via alla sua estate con una vacanza a Napoli, cosa ha indossato? Segnala fanpage.it

Emma Marrone in vacanza nel suo Salento per ritemprarsi - La meta prescelta per la vacanza è naturalmente il suo Salento, per trascorrerla in compagnia ... ilgiornale.it scrive