Un divano per la città dai ragazzi di Ciacaré

Si sono calati nel ruolo di artisti i ragazzi che frequentano Ciacarè, il centro di aggregazione giovanile avviato nel maggio 2022 in corso Cavour dall'amministrazione comunale, in collaborazione con realtà del territorio. I giovani hanno partecipato al laboratorio di arte e riciclo condotto da Nikki dei Mutoid Company di Santarcangelo. La finalità del laboratorio, da cui ha preso forma una ' panchina ' fatta di copertoni e pneumatici, è stata quella di imparare a collaborare, portare i ragazzi a mettersi in gioco e imparare a collaborare per creare qualcosa insieme: un luogo di riposo e interazione davanti al centro giovanile.