Scontri e tafferugli in autostrada | daspo per 13 tifosi della Fermana

Al termine di un match acceso e carico di tensione, alcuni tifosi hanno scatenato scontri e tafferugli in autostrada, coinvolgendo le due tifoserie. Per garantire la sicurezza e punire comportamenti violenti, sono stati emessi 13 provvedimenti di Daspo nei confronti dei supporter della Fermana. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla cultura sportiva e sul rispetto degli avversari, sottolineando come la passione possa trasformarsi in pericolo...

Tredici tifosi raggiunti dal daspo. Sono i supporter della Fermana calcio per gli scontri avvenuti lo scorso 9 febbraio tra le tifoserie della Fermana FC e della Civitanovese calcio, nell’area di servizio Conero Ovest, lungo il tratto autostradale in direzione sud, nel comune di Ancona. Quel giorno, allo stadio comunale "Goffredo Bianchelli" di Senigallia, c’era stato l’incontro di calcio di serie D, fra Vigor Senigallia e Fermana. Al termine della partita, un gruppo di circa 30 tifosi della Fermana, era rientrato in sede percorrendo l’A14 e facendo una sosta nell’area di servizio "Conero Ovest". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontri e tafferugli in autostrada: daspo per 13 tifosi della Fermana

Fermana, incontro con i tifosi ma le preoccupazioni restano - Fermana incontra i tifosi, ma le preoccupazioni restano vive e palpabili. Giovedì sera, un confronto acceso ha riunito società , amministrazione comunale e sostenitori, per fare il punto sulla difficile situazione attuale e sulle sfide imminenti.

