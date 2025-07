L'Italia agli Europei femminili dialogo con Martina Angelini | favorite sorprese e cosa aspettarci dalle Azzurre

L’Italia si appresta ad affrontare gli Europei femminili in Svizzera, un torneo che promette emozioni e sorprese. Martina Angelini, commentatrice Rai e grande esperta, ci guida attraverso analisi, aspettative e le possibili svolte delle Azzurre sotto la guida del CT Andrea Soncin. Quali sono le favorite e le insospettabili sorprese di questa competizione? Scopriamo insieme cosa ci riserva questo entusiasmante appuntamento calcistico.

L'Italia del CT Andrea Soncin si prepara ad affrontare gli Europei femminili in Svizzera, che si giocheranno dal 2 al 27 luglio: a Fanpage.it Martina Angelini, che commenterà per la Rai le partite della manifestazione, ha espresso il suo punto di vista sulle favorite, le sorprese e cosa aspettarci dalle Azzurre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: italia - europei - femminili - martina

Vela: una buona Italia comincia con il piede giusto gli Europei 470 misto - Una buona Italia inizia con il piede giusto agli Europei di vela nella classe 470 misto. I Campionati Europei 2025, in corso questa settimana a Spalato, Croazia, hanno visto un'ottima prestazione dei nostri atleti.

CAMPIONATI EUROPEI: MONICA CRESTA PRESENTA LA MANIFESTAZIONE, DOMANI L’ESORDIO CONTRO LA LITUANIA Prenderanno il via domani, mercoledì 2 luglio, in Albania e Kosovo, i Campionati Europei under 16 femminili. Dopo aver concluso l’ Vai su Facebook

L'Italia agli Europei femminili, dialogo con Martina Angelini: favorite, sorprese e cosa aspettarci dalle Azzurre; Europei Genova 2025 – È di bronzo il fioretto di Martina Batini per la prima medaglia azzurra! Nella sciabola Michele Gallo ai piedi del podio; Europei di Scherma: bronzo per Martina Batini nel fioretto donne.

L’Italia agli Europei femminili, dialogo con Martina Angelini: favorite, sorprese e cosa aspettarci dalle Azzurre - L'Italia del CT Andrea Soncin si prepara ad affrontare gli Europei femminili in Svizzera, che si giocheranno dal 2 al 27 luglio: a Fanpage ... Scrive fanpage.it

Europei di calcio femminile: tutto quello che c’è da sapere e come vedere le partite in tv - In campo dal 2 al 27 luglio, sedici nazioni si contenderanno in Svizzera il titolo continentale. Riporta vanityfair.it