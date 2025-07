Asili nido e materne bollenti Ara | Al lavoro per un nuovo piano

L'estate si fa sentire, ma le sfide per i nostri asili nido e scuole materne sono ancora più calde. Con i condizionatori già installati nei dormitori e l’arrivo di pinguini refrigeranti, l’Amministrazione si impegna a garantire ambienti più freschi, mentre si lavora a un nuovo piano di adattamento. L’obiettivo? assicurare benessere e sicurezza ai più piccoli anche nei mesi più torridi. La nostra priorità è chiara: comfort e tutela, perché l’estate non deve fermare la crescita.

"Tutti i dormitori dei nidi hanno il condizionatore, ma è evidente che non bastano. In tutte le materne ci sarà bisogno di un piano di adattamento, i Lavori pubblici ci stanno lavorando. Per questa estate ci stiamo concentrando sui nidi". Nel frattempo "stanno arrivando condizionatori e pinguini in tutti i nidi" che chiudono il 18 luglio, mentre le materne ospitano i centri estivi. Così l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, interviene sulla temperatura rovente in nidi e materne. "Per il prossimo anno faremo un piano per migliorare i nidi e condizionare anche delle parti delle materne". Oggi, annuncia Ara, ci sarà un incontro con i sindacati per definire gli interventi tesi a migliorare le condizioni in questi plessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it