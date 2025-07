L’arte fra le colline Nel Giardino delle Esperidi tutto è magia

Tra le colline incantate del Giardino delle Esperidi, nasce un’esperienza che unisce arte e natura in un unico abbraccio magico. La 21ª edizione, in programma dal domani al 13 luglio nei suggestivi paesaggi del Monte di Brianza e Lecco, invita a riscoprire la bellezza di un rito laico dove le performing arts si fondono con il paesaggio. Distanza da Milano: un viaggio breve per immergersi in un mondo di emozioni senza tempo.

Accogliere il rito. Da qualche parte fra le colline. Essere parte di una celebrazione (laica), in cui le performing arts tornano a dialogare con il paesaggio. Che poi è una delle caratteristiche de Il Giardino delle Esperidi. La sua matrice originaria. Da domani al 13 luglio, una 21esima edizione negli orizzonti del Monte di Brianza e di Lecco, fra Parco del Monte Barro e il Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Distanza da Milano: 40 minuti. E come premio si sente un fresco che non ci si crede. Cartellone ispirato. Organizzato da Campsirago Residenza, direzione di Michele Losi. Tanti i nomi in agenda e i progetti non allineati, sotto il titolo: "Dal tramonto all’alba, dall’alba al tramonto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’arte fra le colline. Nel Giardino delle Esperidi tutto è magia

