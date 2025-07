Il questore Pennella | La militarizzazione di piazze e quartieri non è la strada giusta

Il questore Pennella mette in chiaro: la militarizzazione delle piazze e dei quartieri non è la strada giusta per Modena. La città, pur condividendo le sfide di molte altre, può affrontarle con equilibrio e collaborazione. L’obiettivo è un ambiente sicuro, dove le forze dell’ordine lavorino con efficacia, rispettando la comunità. Per raggiungere questo, ognuno deve fare la propria parte, facendo affidamento sulla professionalità di tutti i collaboratori, funzionari e agenti.

"Credo che Modena sia una città con problematiche simili a tutte le altre città ma che possono essere gestite nella maniera giusta, senza esasperare o minimizzare le situazioni. Vedrò di lavorare per migliorare la situazione in raccordo con prefetto e sindaco; fermo restando che ognuno fa la sua parte. Innalzamento della questura in fascia A? Non entro nel merito ma quello che conta è che i collaboratori, i funzionari, i poliziotti siano di fascia A". Carismatico, pronto a mettersi in gioco. Si è presentato ieri alla stampa il nuovo questore Lucio Pennella che prende il posto di Donatella Dosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il questore Pennella : "La militarizzazione di piazze e quartieri non è la strada giusta"

In questa notizia si parla di: questore - pennella - giusta - militarizzazione

Il questore Pennella dà il benvenuto a tre nuovi funzionari della Polizia di Stato - La città di Ravenna si prepara ad affrontare nuove sfide grazie all’arrivo di tre talentuosi funzionari della Polizia di Stato, ufficialmente accolti dal questore Lucio Pennella.

Il questore Pennella : La militarizzazione di piazze e quartieri non è la strada giusta.

Il questore Pennella : "La militarizzazione di piazze e quartieri non è la strada giusta" - "Qui ci sono problematiche importanti e simili a tutte le altre città. Riporta msn.com

IL NUOVO QUESTORE, E’ ARRIVATO A MODENA LUCIO PENNELLA - Originario di Foggia, Pennella ha salutato la città promettendo il proprio impegno a tutela della sicurezza. Segnala tvqui.it