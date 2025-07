Emergenza aria Per tre anni 200 camion ogni giorno

L'emergenza aria che si protrae da tre anni, con 200 camion in transito ogni giorno, rappresenta una minaccia seria per la salute dei cittadini. Il Comitato per la Difesa del Territorio chiede al Comune di installare centraline di monitoraggio in collaborazione con Arpa, al fine di garantire un controllo costante e tutelare le persone più esposte. È fondamentale intervenire immediatamente per prevenire danni irreparabili alla comunità e all'ambiente.

Tutelare la salute dei cittadini, a lungo esposti all’attività di cantiere e al passaggio dei camion. Con questo intento il Comitato per la Difesa del Territorio chiede al Comune di provvedere all’installazione di centraline in collaborazione con Arpa per monitorare in tempo reale la qualità dell’aria. Il problema era stato evidenziato dal comitato già verso la fine di aprile, quando i cittadini avevano iniziato a notare il passaggio dei camion. "Ci descrivono il passaggio di 200 camion al giorno – raccontata il comitato – a zero metri dalla scuola Rodari e dal cimitero di Bareggio, così come a pochi metri dagli oratori di Santa Margherita e di Bareggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza aria. Per tre anni 200 camion ogni giorno

