Meta System acquisizione ufficiale Certina | Si apre un nuovo capitolo

Meta System entra a far parte del gruppo Certina, aprendo un nuovo capitolo di innovazione e sviluppo. Questa acquisizione strategica, frutto di una lunga trattativa e di un investimento di 15,5 milioni di euro, rafforza la posizione di entrambe le aziende nel settore dell'elettronica di potenza per veicoli elettrici e ibridi, confermando l’impegno verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Un passo importante che promette grandi opportunità e crescita.

Dopo una lunga e articolata trattativa, il gruppo industriale Certina ha acquisito Meta System Spa, storica azienda reggiana, punto di riferimento nell’ elettronica di potenza per veicoli elettrici e ibridi. L’operazione, del valore di 15,5 milioni di euro, si è conclusa attraverso una procedura competitiva gestita dal Tribunale di Bologna nell’ambito del concordato preventivo. Con questa acquisizione Meta System entra a far parte del portafoglio internazionale di aziende automotive del gruppo Certina, segnando l’avvio di un piano di rilancio industriale che punta a restituire soliditĂ , competitivitĂ e innovazione a un marchio centrale per la transizione verso la mobilitĂ elettrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it