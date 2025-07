L’altro allarme meteo | Cortina isolata nubifragi in Valtellina e frane in Trentino

Le cattive notizie meteo continuano a imperversare sull’Italia e l’Europa, con Cortina isolata dai nubifragi in Valtellina e frane in Trentino. Disagi attraversano anche il sud Europa: treni fermi in Francia e oltre cento persone soccorse in Austria con l’elicottero Black Hawk. Una situazione critica che richiede attenzione e solidarietà.

Disagi anche nel sud Europa: treni fermi in Francia e cento persone soccorse in Austria con l’elicottero Black Hawk. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’altro allarme meteo: Cortina isolata, nubifragi in Valtellina e frane in Trentino

