Mondiale per Club la Juve esce ma con onore | il Real vince di misura Garcia decide

Con il cuore e la determinazione, la Juventus si congeda dal Mondiale per club, lasciando un segno di dignità e orgoglio. La sfida contro il Real Madrid, decisa da un solo gol di Garcia, dimostra che i bianconeri non hanno mai mollato, capovolgendo le aspettative e giocando un buon calcio. In un torneo ricco di stelle, la Juve si riconferma squadra coriacea, pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo.

La Juventus saluta il Mondiale per club agli ottavi di finale, ma lo fa a testa alta, incassando l’eliminazione senza sbandare contro un Real Madrid di un altro livello tecnico e con una rosa costellata di fuoriclasse. Alla vigilia si temeva una goleada, molti davano i bianconeri già spacciati: invece è arrivata una sconfitta di misura (1-0) che racconta di una squadra capace di sorprendere, almeno per un tempo, e di uscire dal palcoscenico mondiale con dignità. Il primo tempo, giocato con compattezza e coraggio, ha spiazzato le attese: la Juventus ha saputo contenere l’arsenale blanco, rintuzzare le folate di Vinicius e soci, togliere profondità e ribaltare l’inerzia, costruendo anche occasioni interessanti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mondiale per Club, la Juve esce ma con onore: il Real vince di misura, Garcia decide

