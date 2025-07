Più ghisa e auto. Si punta al terzo turno serale.

Bresso si prepara a un’estate di rinnovamento e impegno rafforzato. Con l’introduzione di un terzo turno serale, tre nuovi agenti e un’auto di pattuglia in più, il Comando di via Lurani mira a potenziare la sicurezza e l’efficienza. Dopo le prove del corso-concorso, si attendono le assunzioni definitive, segno di un passo deciso verso un servizio pubblico sempre più vicino alle esigenze della comunità.

Tre agenti e un’auto di pattuglia, per potenziare l’organico dei vigili e per modernizzare il parco macchine del Comando di via Lurani: per la Polizia locale di Bresso, il mese di luglio prevede nuovi arrivi per il personale e per i mezzi. Nello specifico, in questi giorni ci sono le prove per il “corso-concorso“ con l’assunzione dei tre ghisa; dopo gli scritti, ci saranno gli orali. Considerando anche le cinque assunzioni della fine dello scorso mese di dicembre, i nuovi agenti saranno in totale otto nel giro di sette mesi; l’obiettivo è quello di "arrivare a 24 divise della Polizia locale, compresa la comandante – spiega l’assessore bressese Sergio Chirico, con delega alla Polizia locale –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it