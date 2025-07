cologno sesto cinisello al buio a intermittenza

Un danno che ha messo alla prova la pazienza dei residenti di Cologno Sesto e Cinisello, ma grazie all’intervento tempestivo delle autorità e dei tecnici, si lavora per ristabilire la normalità. La recente installazione di tre generatori rappresenta una risposta concreta alle recenti criticità, assicurando un futuro più stabile e sicuro. La speranza è che questi sforzi possano presto portare a una rete affidabile e senza interruzioni.

Nella notte tre generatori sono stati installati a Cologno per rispondere ai blackout che hanno interessato, anche per 24 ore, interi quartieri. Il Comune ha istituito l’unità di crisi, l’assessore Andrea Arosio ha fatto la “ronda“ fino all’alba, i tecnici di E-distribuzione impegnati negli interventi d’emergenza per garantire l’erogazione di energia elettrica a seguito di un doppio guasto agli impianti che hanno causato gravi disagi. Un danno enorme anche alle attività e produttive, nonostante ancora ieri le squadre operative del gestore fossero al lavoro nelle zone interessate per ripristinare la funzionalità della rete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it