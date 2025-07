tragedia alle celle perde il controllo e si schianta in moto muore a 48 anni

Un tragico incidente si è verificato nella notte di fine giugno a Celle, quando Domenico Fabiano, 48 anni, ha perso il controllo del suo scooter Kymco e si è schiantato sull’asfalto. La scena, ancora avvolta nel mistero, ha lasciato sgomenta la comunità locale. Un evento che ricorda quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e pericolo sulla strada. La tragedia di ieri ci invita a riflettere sull’importanza della prudenza e della prevenzione.

Stava viaggiando a bordo del proprio scooter marca Kymco nel buio della notte di fine giugno. In sella al motorino stava percorrendo via XXIII Settembre 1845 in zona Celle arrivando dal centro storico e in direzione zona fiera, quando però qualcosa è andato storto. Quando per cause ancora tutte da accertare, Domenico Fabiano intorno alle 00.20 di ieri ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava ed è rovinato sull’asfalto. Un incidente tremendo per il 48enne nato a Cerignola, ma da anni residente a Rimini, il quale ha poi perso la vita all’ospedale Infermi nel corso della notte, dopo esservi stato trasportato in condizioni disperate a seguito dello schianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it