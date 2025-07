E ho in mente te | l’Atalanta apre la campagna abbonamenti 2025 26

Se sei un appassionato di calcio, l’Atalanta ti aspetta con la sua campagna abbonamenti 2025-26! Venti emozionanti match, tra cui le sfide di Serie A e l’attesa partita degli ottavi di Coppa Italia, pronti a regalarti gioie e adrenalina. Non perdere questa occasione: alcuni abbonamenti potrebbero essere disponibili anche in caso di impossibilità. Preparati a vivere ogni istante della tua squadra del cuore!

Venti le gare nel pacchetto: oltre alle partite di Serie A anche quella degli ottavi di finale di Coppa Italia. Alcune potranno essere messe in vendita in caso di impossibilità.

“E ho in mente te”: al via martedì 2 luglio la campagna abbonamenti 2025/26 dell’Atalanta - Sei pronto a vivere un’altra emozionante stagione insieme ai tuoi colori? Da mercoledì 2 luglio, l’Atalanta apre le porte alla campagna abbonamenti 2025/26: un invito a rafforzare il legame e condividere ogni momento di passione.

Dal 2 luglio inizia la prelazione, dal 12 la vendita libera "E ho in mente te". Tutte le info saranno online dalle 17 del 1° luglio, dal 2 luglio inizierà la fase di prelazione. DATE E FASI DI VENDITA La Campagna Abbonamenti alla Serie A Enilive 2025/26 dell'Atala

Chi non potrà essere presenta ad una o più gare, potrà scegliere di rivendere il proprio posto su una piattaforma dedicata

Chi non riesce ad assistere a una gara potrà rimettere in circolo il posto e guadagnare un credito