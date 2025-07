Senato Fina PD legge in Aula la lettera dal carcere di Alemanno | La politica dorme con l’aria condizionata i detenuti nell’inferno delle celle forno

La politica dorme con l’aria condizionata mentre i detenuti soffrono nel caldo insopportabile delle celle, un’immagine che scandalizza e chiede urgentemente una svolta. Durante la discussione sulla riforma della separazione delle carriere in Senato, Michele Fina ha letto la toccante lettera di Alemanno, denunciando le condizioni disumane delle carceri italiane. È tempo che la politica si svegli e agisca per restituire dignità a chi è dimenticato.

Durante la discussione in Aula del Senato sulla riforma della separazione delle carriere, il senatore del Partito Democratico Michele Fina ha letto una lettera scritta da Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma ed ex ministro, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. Nella missiva, Alemanno denuncia le drammatiche condizioni di vita all'interno dell'istituto penitenziario, definendolo un vero e proprio "inferno". "La politica dorme con l'aria condizionata", si legge nel testo citato da Fina, mentre i detenuti affrontano temperature estreme in celle sovraffollate, con ventilatori come unico sollievo nei casi più fortunati.