Idee green buone abitudini tanto verde | premiata la materna

Un anno di pratiche quotidiane all’insegna del rispetto ambientale ha trasformato la scuola primaria di Cascine San Pietro in un esempio di sostenibilità. Tra orti, compostiere, giardinetti per impollinatori e cartelli contro lo spreco, gli studenti hanno imparato che ogni gesto conta. E il risultato? Due prestigiosi riconoscimenti: Green School ed Eco School, che premiano l’impegno collettivo di una comunità scolastica dedicata al verde e alla tutela del nostro pianeta.

Serra e orto, compostiera e bidone per l’acqua piovana, giardinetto per gli impollinatori e mangiatoie per gli uccellini, cartelli anti-spreco, sui tombini disegni marini. Un anno di attività quotidiane “sostenibili“, ed ecco, per la scuola primaria della frazione di Cascine San Pietro, due grandi riconoscimenti: le certificazioni Green School e Eco School che "premiano l’impegno di una squadra: insegnanti, personale non docente, la preside Aurora Roncaglia che ci ha creduto come noi, i genitori, il comune che ci ha molto supportato, la comunità intera che ha partecipato. Ma soprattutto loro: i bambini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Idee green, buone abitudini, tanto verde: premiata la materna

In questa notizia si parla di: green - idee - buone - abitudini

Tante idee geniali. Dal green allo sport passando per il bus: "Difficile scegliere" - Tante idee brillanti, dal green allo sport, passando per il bus, rendono difficile scegliere. A Empoli, il supporto degli sponsor è stato fondamentale anche per la 23ª edizione del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe, grazie a Regione Toscana, Conad, Asev, Anbi, Autolinee Toscane, Ali e altri partner.

Cucinare senza idee vs cucinare con PlanEat? Spaghetti quadrati al pesto con stracciatella e pomodori secchi: un mix che non ti sarebbe mai venuto in mente, ma che ti cambia la cena Con PlanEat: Pesto artigianale fatto dallo chef il giorno stesso Po Vai su Facebook

Papa: Sempre più improbabile raggiungere obiettivo 'Fame zero' dell'Agenda 2030 -; L’importanza di una corretta alimentazione per le scuole primarie “Buone abitudini”, il contest che premia le idee più originali e… gustose; Vivere green: 5 nuovi consigli per la casa.

Idee green, buone abitudini, tanto verde: premiata la materna - Serra e orto, compostiera e bidone per l’acqua piovana, giardinetto per gli impollinatori e mangiatoie per gli uccellini, cartelli ... Scrive msn.com

Natale green 2024, come festeggiare in modo sostenibile/ Idee: regali, spesa e decorazioni (anche luminose) - IlSussidiario.net - Un futuro migliore, non solo per voi, ma per tutto il pianeta: con un Natale green 2024 potete festeggiare in modo sostenibile e dare il vostro contributo. Secondo ilsussidiario.net