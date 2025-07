Tenta di truffare un agente e fugge Denunciato dopo l’inseguimento

In un curioso episodio avvenuto lunedì mattina lungo viale Vespucci, un agente di polizia di Stato libero dal servizio si è trovato coinvolto in un tentativo di truffa e inseguimento. Mentre passeggiava in moto, è stato avvicinato da un automobilista che simulava un incidente, ma le sue manovre ingannevoli sono state scoperte e il fuggitivo è stato prontamente denunciato dopo un inseguimento mozzafiato. Questa vicenda evidenzia come l'astuzia e l'attenzione possano fare la differenza in situazioni di crisi.

Nella mattinata di lunedì un agente della polizia di Stato, libero dal servizio, mentre passeggiava lungo viale Vespucci a bordo della propria moto, è stato avvicinato da un automobilista che simulava un danneggiamento. In particolare, giunto in piazzale Marvelli, mentre era regolarmente fermo nel traffico, il poliziotto è stato avvicinato dal conducente della autovettura che lo precedeva, il quale, con atteggiamento minaccioso, avrebbe preteso con insistenza la somma di cento euro in contanti per il risarcimento dei presunti danni al paraurti posteriore del proprio veicolo, già evidentemente deteriorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta di truffare un agente e fugge. Denunciato dopo l’inseguimento

