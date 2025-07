Lo scontro tra Trump e Musk finirà per far soffrire Salvini

Lo scontro tra Trump e Musk sta scuotendo il panorama politico, ma a farne le spese è Salvini. Donald Trump celebra con entusiasmo l’approvazione della sua legge finanziaria, la cosiddetta “big beautiful bill”, un provvedimento che privilegia i tagli alle tasse per i ricchi e riduce l’assistenza pubblica. Un equilibrio delicato che potrebbe avere ripercussioni importanti sui futuri equilibri politici e sociali.

Donald Trump celebra come una grande vittoria l’approvazione parlamentare della sua manovra finanziaria, peraltro per un soffio, da lui battezzata solennemente big beautiful bill, la legge grande e bella (ma non saprei come rendere in italiano anche il suo squisito gusto per l’allitterazione). In estrema sintesi, tagli alle tasse miliardari, in gran parte a favore dei miliardari, solo parzialmente compensati da drastici tagli all’assistenza sanitaria e ai sussidi alimentari per i poveracci, e agli incentivi all’energia pulita per tutti, in modo tale da produrre comunque un gigantesco aumento del debito pubblico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it