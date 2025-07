Inter la moglie di Lautaro | Dopo un anno molto impegnativo ora è il momento di divertirsi

Dopo un anno ricco di sfide e successi, la moglie di Lautaro Martinez ci regala un sorriso e una nuova prospettiva: è arrivato il momento di mettere da parte le fatiche e dedicarsi al relax e alla gioia. La lunga stagione dell’Inter si è conclusa a Charlotte, lasciando spazio a momenti di leggerezza e divertimento. La famiglia del capitano nerazzurro si prepara a vivere appieno questa meritata pausa, perché ogni grande campione sa quando è il tempo di ricaricare le energie.

L’interminabile stagione dell’ Inter si è conclusa a Charlotte (USA). Al Bank of America Stadium i nerazzurri di Cristian Chivu hanno salutato il Mondiale per club venendo eliminati dai brasiliani del Fluminense agli ottavi di finale. Adesso sarà tempo di vacanze. Capitan Lautaro Martinez non è partito con il resto della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it