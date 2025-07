Mondiale per Club Juve ko con onore contro il Real Madrid Orgoglio e disciplina non bastano

Un confronto epico tra titani del calcio, dove la Juventus, pur uscita sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid, ha dimostrato cuore, disciplina e orgoglio. La partita, decisa da un gol di Gonzalo Garcia nel secondo tempo, ha evidenziato il valore della squadra e l’impegno di tutti i giocatori. In un contesto internazionale di altissimo livello, ogni dettaglio conta: e questa sfida resterà impressa come esempio di passione e determinazione.

Real Madrid - Juventus 1-0 Marcatore: 9' st Gonzalo Garcia Real Madrid (4-3-3): Courtois 6.5; Alexander-Arnold 7, Rudiger 7, Huijsen 6, Fran Garcia 6.5; Valverde 7 (45' st Ceballos sv), Tchouameni 6.5, Bellingham 6.5; Guler 6.5 (33' st Modric sv), Gonzalo Garcia 7.5 (23' st Mbappé 6), Vinicius Junior 6. In panchina: Lunin, Carvajal, Militao, Rodrygo, Vazquez, Diaz, Lekhedim, Ramon, Asencio, Andres,.

