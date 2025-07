Nessuna tregua fino al weekend | temperature ancora sopra la media stagionale

Nessuna tregua dal caldo fino al weekend, con temperature ancora sopra le medie stagionali. L’Europa centro-meridionale è dominata da un’imponente struttura anticiclonica, ma alcuni fronti sfioreranno il nord Italia, portando instabilità sui rilievi. Il clima sarà caratterizzato da giornate soleggiate e calde, con poche variazioni. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo, per vivere al meglio questa intensa settimana estiva.

Questa settimana sarà caratterizzata da una notevole struttura anticiclonica presente in tutta l’Europa centro-meridionale, tuttavia alcuni fronti riusciranno a sfiorare il nord-Italia portando un aumento dell’instabilità specialmente sui rilievi. Le temperature resteranno sopra la media stagionale. Le previsioni del tempo a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 2 luglio 2025 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso ma con tempo prevalentemente asciutto. Dal pomeriggio sui rilievi aumento dell’instabilità con rovesci o temporali sparsi in possibile locale traslazione entro la sera anche sulla pianura centro-occidentale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it