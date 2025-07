Il dibattito in aula | Il sistema sia premiante non deve penalizzare

Il dibattito in aula si accende attorno alla proposta di un sistema premiante che favorisca comportamenti virtuosi senza penalizzare. La maggioranza appoggia il principio ‘chi produce rifiuti, paga’, portando avanti l’introduzione della Tariffa puntuale. Tuttavia, le critiche su Hera e il suo ruolo nella gestione dei servizi pubblici sollevano interrogativi sulla qualità e l’efficienza del modello privato. È fondamentale trovare un equilibrio che garantisca decoro urbano e sostenibilità .

La maggioranza plaude all’introduzione del principio che ’chi produce rifiuti, paga’. Un lungo dibattito ieri ha preceduto il via libera alla Tariffa puntuale. Paolo Ballestrazzi (Pri-Azione) ha criticato il ruolo di Hera nella gestione del servizio pubblico, che "ha prodotto un peggioramento del decoro urbano, dimostrando i limiti di una gestione privata di beni essenziali: Hera non è una società di servizi – ha affermato – ma una società finanziaria e speculativa. Sui beni essenziali non possiamo arricchire gli speculatori: la politica deve affrontare questo nodo". Per Avs, Martino Abrate ha richiamato l’attenzione sull’importanza di migliorare progressivamente il servizio, mantenendo alta la qualità e puntando sulla responsabilizzazione dei cittadini: "La tariffa puntuale non deve essere solo penalizzante, ma anche premiante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it