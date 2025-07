La Russia bombarda i civili perché non ha le carte per vincere sul campo | l'analisi dell'esperto a Fanpage

In un contesto di conflitto sempre più complesso, la Russia utilizza la strategia di colpire i civili per compensare le difficoltà sul campo. Mentre Mosca mira a piegare Kyiv attraverso attacchi indiscriminati, la realtà militare rivela una situazione di stallo e perdite significative. L’analisi di Riley McCabe a Fanpage evidenzia come, senza una vittoria militare ormai irraggiungibile, Putin preferisca spingere per una resa diplomatica, sfruttando la pressione occidentale e la stanchezza europea. Continua a leggere.

Mentre la Russia colpisce le città per piegare Kyiv al tavolo negoziale, le sue forze arrancano tra perdite catastrofiche e avanzate minime. Mosca non conferma il controllo di tutto il Luhansk. L'analista Riley McCabe a Fanpage.it: la vittoria militare è fuori portata, Putin punta sulla resa diplomatica favorita da pressioni occidentali e stanchezza europea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: russia - bombarda - civili - carte

Ucraina, Russia bombarda Kiev nella notte: almeno 14 morti - Nella notte tra il 17 e il 18 giugno, Kiev è stata teatro di un massiccio attacco con missili e droni russi, causando almeno 14 vittime e 55 feriti.

Anche nella regione di Kherson, nel sud del Paese, un’altra persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite in seguito a bombardamenti russi contro infrastrutture critiche, aree residenziali e obiettivi civili, secondo quanto dichiarato dal governatore Oleksandr Vai su Facebook

La Russia bombarda i civili perché non ha le carte per vincere sul campo: l'analisi dell'esperto a; La Russia bombarda i civili: colpiti ospedali, scuole e anche un treno (video); Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene.

La Russia continua a bombardare infrastrutture civili ucraine - La Russia continua a bombardare infrastrutture civili ucraine Ha colpito una diga e allagato la città di Kryvyi Rih: secondo Zelensky è stata una vendetta per la recente controffensiva ... Scrive ilpost.it

Ucraina, la Russia bombarda la stazione di Kherson mentre i civili tentano di evacuare: un morto | Euronews - Mosca ha colpito i civili mentre tentavano di lasciare la città, tra le più devastate dagli attacchi russi. Da it.euronews.com