Hicham un eroe | Ora vorrei solo un lavoro

quando ha visto la scena, senza pensarci due volte si è tuffato per salvare una vita. Il suo gesto di coraggio e altruismo ha trasformato un momento di emergenza in un esempio di vera umanità, dimostrando che anche nelle situazioni più imprevedibili, il cuore può fare la differenza. Ora Hicham desidera solo trovare un lavoro stabile per poter continuare a essere un esempio di valore e dedizione.

"L’ho visto in acqua e non ho pensato a niente: mi sono tuffato". Con queste parole, semplici ma cariche di coraggio, Hicham, 46 anni, cittadino marocchino residente a Cerro Maggiore, racconta i drammatici istanti in cui ha salvato la vita a un uomo di 69 anni caduto nel canale Villoresi a Villastanza. Un gesto istintivo, eroico, compiuto il 22 giugno da un uomo che non si è fermato davanti al pericolo. Hicham si trovava nei pressi del canale quando ha incrociato lo sguardo disperato di una donna in lacrime. Era la moglie del 69enne, scivolato nel canale: "L’acqua l’ha trascinato via", ha detto lei, impietrita dalla paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hicham, un eroe: "Ora vorrei solo un lavoro"

In questa notizia si parla di: hicham - eroe - vorrei - lavoro

Hicham, un eroe: Ora vorrei solo un lavoro; Mi sono buttato per salvarlo: Hicham, l'eroe che ha salvato un 69enne nel Villoresi e che sogna un futuro in Italia; Hicham, l’imprenditore arrivato col barcone che dà un lavoro fisso alla dipendente incinta.

Hicham, un eroe: "Ora vorrei solo un lavoro" - Con queste parole, semplici ma cariche di coraggio, Hicham, 46 anni, cittadino marocchino residente a Cerro Maggiore, racconta i dramm ... Segnala ilgiorno.it

Hicham, l’imprenditore arrivato col barcone che dà un lavoro fisso alla dipendente incinta - Fanpage.it - Hicham, l’imprenditore arrivato col barcone che dà un lavoro fisso alla dipendente incinta Hicham Ben ‘Mbarek è arrivato anni fa in Italia dal Marocco a bordo di un gommone. Si legge su fanpage.it