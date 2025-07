Incendio a Valcannuta puzza di bruciato e cenere arrivano fino a Prati e a Valle Aurelia

Un incendio scoppia a Valcannuta, portando con sé un'onda di fumo e cenere che si estende oltre i confini locali, raggiungendo via Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia e Prati. La notte è stata segnata da un persistente odore di bruciato, allarmando residenti e autorità. La situazione preoccupa, ma cosa si sta facendo per contenere il disastro? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e gli sviluppi.

Il fumo e la cenere del rogo, divampato nella tarda serata di ieri, sono arrivate fino a via Baldo degli Ubaldi, a Valle Aurelia e a Prati. Molti residenti, infatti, hanno segnalato odore acre di bruciato per tutta la notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bruciato - cenere - prati - valle

Incendio a Valcannuta, puzza di bruciato e cenere arrivano fino a Prati e a Valle Aurelia.

Incendio a Valcannuta, puzza di bruciato e cenere arrivano fino a Prati e a Valle Aurelia - Il fumo e la cenere del rogo, divampato nella tarda serata di ieri, sono arrivate fino a via Baldo degli Ubaldi, a Valle Aurelia e a Prati ... fanpage.it scrive

Incendio Pineta Sacchetti, inneschi multipli: l'odore di bruciato si sente anche in metro - Fanpage.it - Ancora fumo, ancora cenere e ancora aria irrespirabile nella zona fra Pineta Sacchetti e Valle Aurelia, a due passi da San Pietro, nel quadrante nord ovest della capitale. Da fanpage.it