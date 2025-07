Ristorazione il personale va fidelizzato

Nel mondo della ristorazione, trovare e fidelizzare il personale rappresenta una sfida sempre più ardua, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva. Gli imprenditori si trovano a fronteggiare un mercato complesso, come evidenziato dall’analisi di Guru Jobs sui primi quattro mesi del 2025, con 2383 candidature ricevute ma pochi che restano fedeli. È ora di scoprire come trasformare questa difficoltà in un’opportunità di crescita e stabilità.

Trovare personale nel mondo della ristorazione non è facile. La denuncia arriva dagli imprenditori del settore della ristorazione che, soprattutto con l’apertura della stagione estiva, faticano a trovare, e fidelizzare, il personale. Un problema oggettivo preso in considerazione dalla società bolognese Guru Jobs, che ha analizzato l’andamento del mercato del lavoro nei primi quattro mesi del 2025. A fronte di 2383 candidature ricevute, di cui 1669 femminili e 1515 maschili, i dati mostrano come ben 1871 siano relative a persone che alla ricerca di un nuovo posto di lavoro principalmente per due ragioni: una mancata crescita economica e professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ristorazione, il personale va fidelizzato"

