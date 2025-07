In piazza gli alberi anti-calura Il nuovo progetto del Comune | Ne arriveranno più di cento

In risposta alla crescente ondata di calore, il Comune di Bologna dà il via a un innovativo progetto green: oltre 110 alberi in vaso verranno installati nelle piazze del centro storico, un'ordinanza lampo per combattere la calura estiva. Un intervento immediato che si aggiunge ai già ambiziosi investimenti di 23 milioni di euro per 'Bologna Verde', e che mira a rendere la città più fresca e sostenibile. La sfida contro il caldo è appena iniziata.

Ordinanza lampo contro la morsa del caldo. Il Comune corre ai ripari e mette (in vaso) 110 alberi nelle piazze del centro storico. Lo annuncia la vicesindaca Emily Clancy (nella foto) che, dopo l’investimento di 23 milioni di euro per ’Bologna Verde’ e la creazione di rifugi climatici, fa sapere che arriveranno in sette piazze della città nuovi alberi in vaso che, poi, a settembre verranno piantati nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia di Bologna. "Si tratta di piazze che non hanno alberi che portino ombra, ma ciò nonostante restano molto frequentate anche in questi giorni di grande caldo e a tutte le ore del giorno – spiega la vicesindaca –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In piazza gli alberi anti-calura. Il nuovo progetto del Comune : "Ne arriveranno più di cento"

In questa notizia si parla di: alberi - comune - arriveranno - piazza

La denuncia di Sinistra Progetto Comune: "Numerosi alberi abbattuti senza informare il Quartiere" / FOTO - La denuncia di Sinistra Progetto Comune solleva preoccupazioni in merito all'abbattimento di 17 alberi tra Lungarno Colombo e Lungarno del Tempio, avvenuto senza informare il Quartiere 2.

Bus navetta gratuito da piazza del Mercato Nuovo al centro per Seminare Idee Festival Per tutta la durata del Festival Seminare Idee, in centro da venerdì 6 a domenica 8 giugno, il Comune di Prato mette a disposizione quattro bus navetta gratuiti da e Vai su Facebook

In piazza gli alberi anti-calura. Il nuovo progetto del Comune : Ne arriveranno più di cento; Cento nuovi alberi nelle piazze del centro storico di Bologna: “Contro il caldo”; Caldo record a Bologna: 110 alberi nelle piazze del centro per dare ombra e fresco.

Caldo record a Bologna: 110 alberi nelle piazze del centro per dare ombra e fresco - Saranno installati grandi fusti di 4 o 5 metri nei vasi: resteranno fino a settembre, poi saranno piantati nelle scuole cittadine. Si legge su msn.com

Bologna, dal Comune 100 alberi in sette piazze del centro contro l'ondata di calore: «Per tre mesi, poi saranno piantate nei giardini delle scuole» - È questa la mossa del Comune di Bologna per tentare di arginare il caldo torrido e sfiancante che ormai da parecchie s ... Segnala informazione.it