Pagamento Naspi a luglio 2025 quando arriva | ecco le date

Se hai presentato domanda per la NASpI a luglio 2025, ti interesserà sapere quando arriveranno i pagamenti. In base al calendario INPS, le somme saranno accreditate tra il 10 e il 15 luglio, ma le date precise possono variare in funzione della tua richiesta. Resta aggiornato per assicurarti di ricevere tempestivamente il sostegno di cui hai bisogno. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un pagamento.

. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS, con accrediti previsti tra il 10 e il 15 luglio per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pagamento Naspi a luglio 2025, quando arriva: ecco le date

Pagamenti INPS luglio 2025: date, dettagli e novità su pensioni, ADI, AUU, NASpI, SFL e Carta Acquisti - Il mese di luglio 2025 si preannuncia ricco di novità e importanti pagamenti per milioni di italiani che aspettano con trepidazione le somme dall’INPS.

